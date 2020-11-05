Протесты на выборах в США: задержания продолжаются

Продолжаются локальные протесты на выборах в Штатах: на этот раз протестующие вышли на улицы Манхэттена (исторический центр Нью-Йорка). По данным полиции города, пришлось арестовать около 60 человек.

Протесты, начавшиеся, по данным американских СМИ, более-менее мирно, вскоре переросли в поджоги мусорных баков и попытки стычек с полицией. В частности, особо рьяно протестовали в районе площади Юнион-сквер, приводит данные "The New York Times".

"Начавшаяся мирно акция, в которой приняли участие несколько сотен человек, быстро приобрела агрессивный характер", — пишут репортёры "NYT".

К счастью, вовремя прибывшие сотрудники полиции быстро окружили протестующих и произвели ряд задержаний, после чего протест постепенно стих.