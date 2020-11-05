В Китае уточнили, как будут работать с новой администрацией США

Власти Китая уточнили, чего ждут от нового (или старого) американского президента. Вне зависимости от выигравшего кандидата Пекин напоминает: у США и Китая есть много точек соприкосновения, а значит — сотрудничество возможно.

Рассказывая о перспективах отношений по линии "Пекин — Вашингтон", заместитель министра иностранных дел КНР Лэ Юйчэн отметил: в Китае надеются на сотрудничество.

"Мы надеемся на то, что новая администрация США, новый президент будут идти навстречу с Китаем, будут придерживаться принципа неконфронтации, взаимного уважения, взаимовыгодного сотрудничества. Нам нужно сотрудничество, у нас большое пространство для сотрудничества, у нас есть разногласия, но их надо регулировать и контролировать, содействовать тому, чтобы китайско-американские отношения развивались по правильной колее", — высказался чиновник.

По словам Юйчэна, Пекин выражает надежду на спокойное и успешное завершение выборов в США.