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Депутат Рады: Зеленский близок к импичменту

Президент Украины Владимир Зеленский как никогда близок к импичменту, то есть к отстранению от должности через суд. Дело в том, что Зеленский перестал думать о народе и стал заниматься интересами неких "третьих лиц" — достаточно взглянуть на "реформу" Конституционного суда страны.

Депутат Рады: Зеленский близок к импичменту

Рассказывая об импичменте Зеленского, депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива высказался чётко: власть рухнула.

"[Зеленский] готов вытирать об эту Конституцию ноги в угоду третьим лицам. Мы готовы говорить об этом вопросе", — рассказал Кива.

По словам депутата, Зеленский оправдывается обещаниями некой "помощи" от стран Запада после проведения реформ. Кива отметил: такое оправдание — показатель того, что Украиной уже стали управлять из другой страны.

Напомним: ранее Зеленский активно "воевал" с Конституционным судом страны, решив в итоге и вовсе распустить данный орган. Такое решение вызвало неодобрение Рады.

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