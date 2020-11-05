Президент Украины Владимир Зеленский как никогда близок к импичменту, то есть к отстранению от должности через суд. Дело в том, что Зеленский перестал думать о народе и стал заниматься интересами неких "третьих лиц" — достаточно взглянуть на "реформу" Конституционного суда страны.
Рассказывая об импичменте Зеленского, депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива высказался чётко: власть рухнула.
"[Зеленский] готов вытирать об эту Конституцию ноги в угоду третьим лицам. Мы готовы говорить об этом вопросе", — рассказал Кива.
По словам депутата, Зеленский оправдывается обещаниями некой "помощи" от стран Запада после проведения реформ. Кива отметил: такое оправдание — показатель того, что Украиной уже стали управлять из другой страны.
Напомним: ранее Зеленский активно "воевал" с Конституционным судом страны, решив в итоге и вовсе распустить данный орган. Такое решение вызвало неодобрение Рады.
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