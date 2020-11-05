Число COVID-заражений в мире перевалило за 48 миллионов

Согласно последним данным, предоставленным Университетом Джона Хопкинса, число подтвержденных случаев заражения COVID-19 во всем мире превысило 48 млн.
На утро 5 ноября, зарегистрировано 1 224 111 смертей, связанных с этим заболеванием.
С момента возникновения пандемии странами, наиболее пострадавшими от коронавируса, являются:
В России по последним данным:
Результат выборов — неокончательная победа Трампа и полный, очевидный, эпический провал демократов с их марионеточной социологией. США готовятся к "Майдану"...