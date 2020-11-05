Число COVID-заражений в мире перевалило за 48 миллионов

Согласно последним данным, предоставленным Университетом Джона Хопкинса, число подтвержденных случаев заражения COVID-19 во всем мире превысило 48 млн.

На утро 5 ноября, зарегистрировано 1 224 111 смертей, связанных с этим заболеванием.

С момента возникновения пандемии странами, наиболее пострадавшими от коронавируса, являются:

США — 9 480 195 случаев заболевания.

Индия — 8 313 876 заражённых.

Бразилия — 5 590 025 инфицированных.

В России по последним данным: