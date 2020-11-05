На норковых фермах 17 млн норок будут убиты в Дании после того, как там была обнаружена мутировавшая версия коронавируса, который может распространяться на людей.
Полиция заявила, что "выбраковка" должна произойти как можно скорее.
Теперь же в стране, являющейся крупнейшим производителем меха норки, от животных заразились двенадцать человек.
Премьер-министр Метте Фредериксен охарактеризовал ситуацию как "очень, очень серьёзную". Она процитировала правительственный доклад, в котором говорилось, что мутировавший вирус ослабляет способность организма образовывать антитела, что потенциально делает нынешние вакцины, разрабатываемые от коронавируса, неэффективными.
"Мы несём большую ответственность перед нашим собственным населением, но с мутацией, которая сейчас обнаружена, мы несём ещё большую ответственность и за остальной мир", — сказала она на пресс-конференции.
Уничтожению подлежат норки на более чем тысяче ферм. Шеф полиции Торкильд Фогде сказал, что это будет "очень большое предприятие".
Напомним, в июле Испания выбраковала 100 тысяч норок после того, как случаи заболевания были обнаружены на ферме в провинции Арагон, а десятки тысяч животных были убиты в Нидерландах после вспышек на тамошних фермах.
В настоящее время ведутся исследования, чтобы выяснить, как и почему норки смогли поймать и распространить инфекцию.
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