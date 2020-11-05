Из-за мутации коронавируса в Дании уничтожат 17 млн норок

На норковых фермах 17 млн норок будут убиты в Дании после того, как там была обнаружена мутировавшая версия коронавируса, который может распространяться на людей.

Полиция заявила, что "выбраковка" должна произойти как можно скорее.

Случаи заболевания коронавирусом были обнаружены на норковых фермах в Дании и в других частях Европы в течение нескольких месяцев.

Теперь же в стране, являющейся крупнейшим производителем меха норки, от животных заразились двенадцать человек.

Премьер-министр Метте Фредериксен охарактеризовал ситуацию как "очень, очень серьёзную". Она процитировала правительственный доклад, в котором говорилось, что мутировавший вирус ослабляет способность организма образовывать антитела, что потенциально делает нынешние вакцины, разрабатываемые от коронавируса, неэффективными.

"Мы несём большую ответственность перед нашим собственным населением, но с мутацией, которая сейчас обнаружена, мы несём ещё большую ответственность и за остальной мир", — сказала она на пресс-конференции.

Уничтожению подлежат норки на более чем тысяче ферм. Шеф полиции Торкильд Фогде сказал, что это будет "очень большое предприятие".

Напомним, в июле Испания выбраковала 100 тысяч норок после того, как случаи заболевания были обнаружены на ферме в провинции Арагон, а десятки тысяч животных были убиты в Нидерландах после вспышек на тамошних фермах.

В настоящее время ведутся исследования, чтобы выяснить, как и почему норки смогли поймать и распространить инфекцию.