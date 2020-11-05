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ОБСЕ дала оценку выборам в США

Наблюдатели ОБСЕ утверждают, что голосование на президентских выборах 3 ноября в США было "жестким и конкурентным", но было "омрачено правовой незащищенностью и беспрецедентными попытками подорвать общественное доверие".

ОБСЕ дала оценку выборам в США

"Президент неоднократно утверждал, что избирательный процесс и голосование по почте, в частности, будут подвергаться широкомасштабному мошенничеству, без предоставления дополнительной информации или доказательств систематической угрозы достоверности выборов", — говорится в заявлении организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

По мнению ОБСЕ, в ходе предвыборной гонки "не всегда соблюдалось различие между деятельностью государства и партии, поскольку действующий президент неоднократно использовал свои официальные возможности для получения политических преимуществ".

По словам специального координатора и руководителя миссии краткосрочных наблюдателей ОБСЕ Майкла Георга Линка,

"после такой динамичной кампании обеспечение того, чтобы каждый голос был подсчитан, является фундаментальным обязательством для всех полномочий правительства. Необоснованные обвинения в систематических недостатках, в частности со стороны действующего президента, в том числе в ночь выборов, наносят ущерб общественному доверию к демократическим институтам".

"Неоднократно у президента Трампа создавалось впечатление отказа идти на компромисс по мирной передаче власти, утверждая, что избирательным процессом систематически манипулировали, особенно в связи с голосованием по почте, не представляя каких-либо существенных доказательств систематических хищений и противоречащих должностным лицам по выборам на всех уровнях", — говорится в сообщении ОБСЕ.

Что касается медиа-ландшафта, то наблюдатели назвали его "очень поляризованным, но в то же время множественным и разнообразным".

Тем не менее, они добавили, что "в контексте президентской кампании телеканалы часто критиковали президента Трампа, в то время как вице-президент Байден был в значительной степени освещен нейтральным тоном".

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