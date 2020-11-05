Голоса ещё не посчитаны, а протесты в США уже начались

В среду, 4 ноября, вечером протестующие вышли на улицы Нью-Йорка на фоне неопределенности в отношении результатов президентских выборов, прошедших в стране накануне.

Сотни людей шли по главным улицам Манхэттена, поддержав инициативу " Count Every Vote ("подсчитайте каждый голос") и призвав к "справедливости, справедливости и демократии".

Группы активистов в среду призывали выходить на улицы, чтобы «поднять свой голос в защиту голосования и сохранить претензии против расизма и жестокости полиции».

Массовые демонстрации также были зафиксированы и в других городах США. В некоторых из них, как сообщают американские СМИ, имели место столкновения с полицией и аресты.

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