Facebook, TikTok, Twitter и YouTube оштрафованы в Турции

Facebook, TikTok, Twitter и YouTube были оштрафованы турецкими властями на 10 млн лир ($1,18 млн) каждый за несоблюдение нового закона "О социальных сетях".

Об этом сообщил замминистра транспорта и инфраструктуры страны.

"Технические фирмы были наказаны за несоблюдение требований после того, как они не удалили контент и не назначили местного представителя для решения любых проблем правительства страны в отношении материалов, размещенных на их платформах", — заявил в среду Омер Фатих Саян, чей департамент контролирует выполнение указанного закона. "Иностранные компании, работающие в Турции, которые ежедневно посещают более миллиона человек, были проинформированы о некоторых правилах, которые они должны соблюдать, — написал Саян в Twitter. — Если компании отказываются следовать закону, который требует, чтобы технологические фирмы выполняли судебные приказы об удалении материалов, сообщенных физическими лицами или правительством как оскорбительные в течение 48 часов после подачи жалобы, Турция имеет право применить эскалацию процесса наказания".

По словам турецкого министра, штраф — это "первое последствие", за которым следует запрет на рекламу, 50%-ое сокращение полосы пропускания, а затем 90%-ое сокращение полосы пропускания, что сделает почти невозможным использование сайта. Турецкое правительство ввело новые меры в рамках призыва президента Реджепа Тайипа Эрдогана к "очистке " социальных сетей.

Пострадавшие технологические компании пока не прокомментировали наказание и не сообщили, заплатят ли они штраф и начнут ли соблюдать закон.