Новый номер Charlie Hebdo – очередная провокационная выходка

Charlie Hebdo опубликовал карикатуру на трех обезглавленных танцовщиц, сопроводив рисунок подписью: "Франция всегда будет Францией” — в ответ на серию терактов в стране.

Новая карикатура — это реакция редакции скандального журнала на акты исламского экстремизма, обрушившиеся на Европу в последние недели.

Напомним, что 16 октября, после того как он показал карикатуры Charlie Hebdo на пророка Мухаммеда во время урока на тему свободы слова, учитель Сэмюэль Пати был обезглавлен недалеко от Парижа. Чуть больше недели спустя четыре человека были убиты в результате нападения у церкви в Ницце. Через несколько дней после того, как Франция была потрясена вторым террористическим нападением, Австрия пострадала от массовой стрельбы, в результате которой погибли 4 и были ранены 23 человека.

Теперь вот это:

La France sera toujours la France ! Retrouvez : 👉 Présidentielle américaine : nos conseils à l'heureux élu

👉 Reportage : quand la circoncision part en couilles

👉 IVG en Pologne : l'Europe regarde ailleurs... En vente demain ! pic.twitter.com/0bG0ee9899 — Charlie Hebdo (@Charlie_Hebdo_) November 3, 2020

Обложка журнала является пока последней в серии опубликованных противоречивых карикатур. Теперь редакция издевательски отреагировала на исламский экстремизм.

Несмотря на осуждение со всего мусульманского мира, редактор Charlie Hebdo заявил, что издание продолжит свою работу, чтобы бросить вызов тем, кто хочет навредить республике.

"Франция не разделена между мусульманами и немусульманами, между верующими и неверующими, между людьми с французскими корнями и французами иммигрантского происхождения. Франция разделена между демократами и антидемократами", — заявил главред.

Хотя тираж Charlie Hebdo невелик и многие во Франции не одобряют его сатирического содержания, правительство страны считает, что он "имеет право на существование".

Президент Эммануэль Макрон отказался осудить публикацию, аргументируя это защитой свободы прессы, заявив, что политики не могут "выносить суждение о редакционном выборе журналиста или редакции новостей".”

Напомним, сам журнал уже пострадал за свои публикации: в январе 2015 года исламистские боевики ворвались в офис Charlie Hebdo, убив 12 человек и ранив еще 11 человек, в ответ на публикацию журналом карикатур на пророка Мухаммеда.

Тогда главред журнала заявлял что для них (редакции) "не существует понятия кощунства"

Теперь адрес редакции держится в тайне.