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Глава Минздрава Украины: наше здравоохранение на грани полного коллапса

После десятилетий экономического хаоса система здравоохранения Украины едва функционирует. Сейчас она близка к тому, чтобы рухнуть под натиском роста случаев заражения Covid-19.

Глава Минздрава Украины: наше здравоохранение на грани полного коллапса

Так считает глава украинского Минздрава Максим Степанов.

"Мы достигли точки невозврата и близки к катастрофе", — предупредил он, выступая в Верховной Раде, оговорившись, что ситуация критическая не только в Украине, но и во всем мире.

Его комментарии были сделаны по поводу того, что в стране за сутки были зарегистрированы рекордные 9 524 новые случаи заболевания за сутки, из которых 1 207 — в тяжёлой форме.

"Реальные цифры загруженности почти наверняка намного выше, чем предполагают официальные данные Киева, учитывая низкий уровень тестирования в самой бедной стране Европы. Его 75 902 теста на миллион человек бледнеют по сравнению с другими крупными европейскими странами, такими как Россия (427 526), Франция (255 928), Германия (260 896) и Испания (386 479)", — отмечают международные эксперты в области здравоохранения (цитата RT).

Степанов отверг призывы вернуться к тому типу полной изоляции, который страна вводила ранее в этом году, заявив:

"Нам нужно, чтобы экономика работала. Нам нужны люди, чтобы ходить на работу и зарабатывать деньги. Нам нужно найти баланс, некое соглашение между всеми нами, чтобы всем нам, нашим близким, была оказана медицинская помощь."

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