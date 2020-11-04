Трамп или Байден? Как голосуют американцы

В США полным ходом идёт подсчёт голосов, отданных американцами за кандидатов в президенты страны на выборах, состоявшихся 3 ноября. На момент публикации материала, предварительные итоги выглядят так:

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Красным цветом на интерактивной карте отмечаются штаты, где лидирует Дональд Трамп, синим - Джо Байден.

При этом оба кандидата, согласно публикациям в СМИ уже объявили сторонникам о своей победе.