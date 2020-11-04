Американские журналисты сообщают, что в ночь выборов их угощали в Белом доме сосисками в тесте, куриными наггетсами, картофелем фри и десертом.
Фотографию угощений в Белом доме опубликовала в Twitter журналистка агентства Bloomberg Дженнифер Джейкобс.
"Трамп неоднократно, в том числе на последних президентских дебатах, обвинял протестующих в использовании антиполицейского лозунга "Сосиски в тесте, поджарьте их, как бекон", — напомнила журналистка.
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