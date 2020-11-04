Чем угощали журналистов в Белом доме в ночь выборов

Американские журналисты сообщают, что в ночь выборов их угощали в Белом доме сосисками в тесте, куриными наггетсами, картофелем фри и десертом.

Фотографию угощений в Белом доме опубликовала в Twitter журналистка агентства Bloomberg Дженнифер Джейкобс.