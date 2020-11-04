Премьер-министр Словении Янез Янша поздравил действующего президента США Дональда Трампа с переизбранием на эту должность.

Напомним, в США ещё продолжается подсчёт голосов и победитель пока не определён.

"Уже совершенно ясно, что американский народ избрал Дональда Трампа и Майка Пенса ещё на четыре года. Чем больше затягиваний и отрицания фактов со стороны центральных СМИ, тем более крупным будет окончательный триумф Трампа. Поздравления Республиканской партии в связи с сильными результатами по всей территории США", — пояснил политик.