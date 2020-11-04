Польша закрывается на карантин

Власти Польши вводят новый пакет ограничительных мер для противодействия распространению коронавируса.

С 7 ноября по всей стране закроют непродовольственные магазины в торговых центрах. Также перестанут работать все учреждения культуры.

Об этом сообщил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. По его словам, все школьники будут переведены на дистанционное обучение.