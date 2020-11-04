Власти Польши вводят новый пакет ограничительных мер для противодействия распространению коронавируса.
С 7 ноября по всей стране закроют непродовольственные магазины в торговых центрах. Также перестанут работать все учреждения культуры.
Об этом сообщил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. По его словам, все школьники будут переведены на дистанционное обучение.
"Все учреждения культуры — театры, кино, галереи — будут временно закрыты. Мы хотим ограничить мобильность передвижения. Ограничение контактов — это единственный эффективный способ. В торговых центрах будут работать только продовольственные магазины, аптеки и пункты обслуживания", — отметил политик.
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