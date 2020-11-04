В Гвинейском заливе совершено нападение на танкер NAFELI II. Сейчас экипаж судна находится в безопасности.
Об этом сообщил портал Dryad Global, который специализируется на морской безопасности.
"Экипаж, состоящий из граждан России, Грузии и Украины, как считается, в безопасности. Предполагается, что преступники покинули судно", — сказано в сообщении.
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