Ле Пен: для Франции предпочтительнее Трамп

Для властей и народа Франции Дональд Трамп будет гораздо более предпочтительным вариантом, чем Джо Байден. В этом уверена лидер французской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен.

По словам политика, победа Трампа ознаменует остановку "дикой глобализации" и заставит власти множества стран задуматься о том, как работать над пограничным контролем.

"Думаю, что избрание Дональда Трампа лучше для Франции. Потому что Дональд Трамп — это возвращение наций, это прекращение дикой глобализации, ослабления регулирования, исчезновения границ, которое, я думаю, вредит нациям", — высказалась Ле Пен.

Ле Пен уточнила, что современная глобализация практически "стирает" границы между странами, что не всегда хорошо. Более того — становится сложнее бороться с недобросовестными конкурентами, что вредит бизнесу и мешает развитию торговли.