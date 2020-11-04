Президент США Дональд Трамп уважает Владимира Путина и очень любит Россию.

Об этом рассказал капитан клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталс" Александр Овечкин. По его словам, американский лидер сам ему в этом признался.

"Трамп сказал то, что он, во-первых, очень сильно уважает Владимира Владимировича Путина. Он очень любит страну нашу, Россию", — сообщил хоккеист.

"Это наслаждающийся жизнью человек, так можно сказать. Он просто живёт и наслаждается. Они с Путиным оба простые, оба дружелюбные", — описал Трампа Овечкин.