Президент США Дональд Трамп уважает Владимира Путина и очень любит Россию.
Об этом рассказал капитан клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталс" Александр Овечкин. По его словам, американский лидер сам ему в этом признался.
"Трамп сказал то, что он, во-первых, очень сильно уважает Владимира Владимировича Путина. Он очень любит страну нашу, Россию", — сообщил хоккеист.
"Это наслаждающийся жизнью человек, так можно сказать. Он просто живёт и наслаждается. Они с Путиным оба простые, оба дружелюбные", — описал Трампа Овечкин.
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