Переизбрание Дональда Трампа президентом США станет для Германии настоящим вызовом, поскольку немецкие политики не были готовы к такому исходу.

Об этом рассказал председатель комитета бундестага по внешней политике Норберт Рёттген.

"Германия не настроена на то, чтобы ещё четыре года работать с Трампом. Вторая победа на выборах бросит нам серьёзный вызов, такой, к которому мы ещё не готовы", — написал политик в Twitter.