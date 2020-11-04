Переизбрание Дональда Трампа президентом США станет для Германии настоящим вызовом, поскольку немецкие политики не были готовы к такому исходу.
Об этом рассказал председатель комитета бундестага по внешней политике Норберт Рёттген.
"Германия не настроена на то, чтобы ещё четыре года работать с Трампом. Вторая победа на выборах бросит нам серьёзный вызов, такой, к которому мы ещё не готовы", — написал политик в Twitter.
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