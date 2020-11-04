Турция снова провоцирует Кипр, работая на спорном шельфе

Очередной раунд провокаций Турции в районе спорного шельфа Кипра набирает обороты. По данным, опубликованным турецкими СМИ, миссия судна "Barbaros Hayreddin Pasa" и вспомогательных судов "TANUX 1" и "Apollo Moon" продлится до 16 февраля.

Власти Кипра очень недовольны: данное заявление означает, что Турция всё-таки хочет добывать на спорном шельфе газ, причем готова делать это вне рамок международного права.

"Кипр требует от корабля "Barbaros Hayreddin Pasa" немедленно прекратить свои незаконные действия", которые "представляют собой нарушение международного права и процедур безопасности на море, а также являются уголовным преступлением в соответствии с законодательством Республики Кипр", — высказались официальные лица страны.

Напомним: Турция не признаёт границы Кипра, как и сам Кипр (с 1963 года), и считает, что газовые месторождения в районе спорного шельфа — её собственность.

Для того чтобы работать в спорной зоне, в Анкаре придумали "особое государство": так называемую Турецкую Республику Северного Кипра, власти которой якобы и дали все лицензии, нужные для работ.