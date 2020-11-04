Дональду Трампу удалось показать намного лучший результат на выборах президента США, чем предвещали эксперты. Он незначительно отстаёт от своего главного оппонента Джо Байдена.
Такое мнение высказал глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.
"Разрыв на выборах в США совсем невелик. Трамп выступил намного лучше, чем предвещали. Байден опережает его ненамного, ему не удалось уйти в решительный отрыв", — пояснил сенатор.
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