Пушков оценил президентские выборы в США

Дональду Трампу удалось показать намного лучший результат на выборах президента США, чем предвещали эксперты. Он незначительно отстаёт от своего главного оппонента Джо Байдена.

Такое мнение высказал глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.