Впервые в истории США в Сенат избрался трансгендер

Представитель Демократической партии США Сара Макбрайд обошла своего оппонента — республиканца Стива Вашингтона.

Макбрайд получила место в американском Сенате. Примечательно, что она стала первым в истории США сенатором-трансгендером.

Во время президентства Барака Обамы Макбрайд проходила практику в Белом доме, а затем работала в фонде Human Rights Campaign.