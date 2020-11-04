Представитель Демократической партии США Сара Макбрайд обошла своего оппонента — республиканца Стива Вашингтона.
Макбрайд получила место в американском Сенате. Примечательно, что она стала первым в истории США сенатором-трансгендером.
Во время президентства Барака Обамы Макбрайд проходила практику в Белом доме, а затем работала в фонде Human Rights Campaign.
Украина инициировала военные учения по "штурму и освобождению Крыма". После окончания учений спецназ останутся "ждать приказа об атаке" на границе с Крымом...