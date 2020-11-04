Президент США Дональд Трамп продолжает настаивать на том, что он одержал победу на выборах. В избирательном штабе Джо Байдена слова нынешнего президента опровергают.

Представители Байдена утверждают, что заявления Трампа возмутительны, пока подсчёт голосов продолжается.

"Подсчёт будет продолжаться, пока каждый должным образом поданный голос не будет засчитан. Заявления Трампа возмутительны, поскольку это неприкрытая попытка отобрать демократические права американских граждан. Они беспрецедентны, ведь никогда ещё в нашей истории президент США не пытался лишить американца права голоса на общенациональных выборах", — сообщают в штабе Байдена.