Германия не готова терпеть Трампа ещё один срок

Власти Германии откровенно заявили: в стране не готовы работать с Трампом ещё один срок. Об этом сообщил председатель комитета бундестага по внешней политике, кандидат на пост председателя Христианско-демократического союза (ХДС) Норберт Рёттген.

Победа Трампа будет обозначать лишь очередные вызовы для Германии, которая уже устала от бесконечных попыток Вашингтона "зарубить" все проекты, в которых фигурирует Москва.

"Германия не настроена на то, чтобы ещё четыре года работать с Трампом. Вторая его победа на выборах бросит нам серьёзный вызов, такой, к которому мы ещё не готовы", — уверен Рёттген.

Напомним, очередные санкции по "Северному потоку-2", который изначально активно поддерживали в Германии, "раскололи" политиков страны на два лагеря. Дело в том, что ранее на европейский рынок газа планировали выйти американцы, чей газ, естественно, был бы дороже российского.