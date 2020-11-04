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Германия не готова терпеть Трампа ещё один срок

Власти Германии откровенно заявили: в стране не готовы работать с Трампом ещё один срок. Об этом сообщил председатель комитета бундестага по внешней политике, кандидат на пост председателя Христианско-демократического союза (ХДС) Норберт Рёттген.

Германия не готова терпеть Трампа ещё один срок

Победа Трампа будет обозначать лишь очередные вызовы для Германии, которая уже устала от бесконечных попыток Вашингтона "зарубить" все проекты, в которых фигурирует Москва.

"Германия не настроена на то, чтобы ещё четыре года работать с Трампом. Вторая его победа на выборах бросит нам серьёзный вызов, такой, к которому мы ещё не готовы", — уверен Рёттген.

Напомним, очередные санкции по "Северному потоку-2", который изначально активно поддерживали в Германии, "раскололи" политиков страны на два лагеря. Дело в том, что ранее на европейский рынок газа планировали выйти американцы, чей газ, естественно, был бы дороже российского.

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