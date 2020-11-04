В ночь выборов в Лос-Анджелесе задержаны около 40 протестующих. Они блокировали автомобильные и железнодорожные пути.
Стражи порядка призывали их разойтись, однако протестующие не обращали на эти призывы внимания.
"Примерно 30 человек были оштрафованы за нахождение на перекрёстке. Примерно 40 человек были задержаны за блокирование железнодорожных путей и отказ разойтись после того, как было объявлено о незаконном собрании. Это предварительная информация, она может измениться", — сообщили в лос-анджелеской полиции.
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