В Лос-Анджелесе задержаны 40 протестующих

В ночь выборов в Лос-Анджелесе задержаны около 40 протестующих. Они блокировали автомобильные и железнодорожные пути.

Стражи порядка призывали их разойтись, однако протестующие не обращали на эти призывы внимания.