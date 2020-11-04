Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды Навигатор
Новости Все >
Вирусолог объяснил, почему пандемия коронавируса продлится два года
Власти Польши не решаются вводить закон о запрете абортов
Новак рассказал, как восстанавливается мировая экономика
Алиев готов обеспечить безопасность армян в Карабахе
Австрийские учёные описали признаки лёгкой формы коронавируса
Финансисты США рекомендуют инвестировать в рубль при победе Трампа
Степаненко не верит, что Брухунова родила Петросяну ребёнка
Куклачёв боится, что после его смерти внуки начнут войну за наследство
Цунода заменит Квята в "Alpha Tauri"?

В Лос-Анджелесе задержаны 40 протестующих

В ночь выборов в Лос-Анджелесе задержаны около 40 протестующих. Они блокировали автомобильные и железнодорожные пути.

Стражи порядка призывали их разойтись, однако протестующие не обращали на эти призывы внимания.

"Примерно 30 человек были оштрафованы за нахождение на перекрёстке. Примерно 40 человек были задержаны за блокирование железнодорожных путей и отказ разойтись после того, как было объявлено о незаконном собрании. Это предварительная информация, она может измениться", — сообщили в лос-анджелеской полиции.

Последние материалы
Алиев готов обеспечить безопасность армян в Карабахе
Австрийские учёные описали признаки лёгкой формы коронавируса
Финансисты США рекомендуют инвестировать в рубль при победе Трампа
Степаненко не верит, что Брухунова родила Петросяну ребёнка
Куклачёв боится, что после его смерти внуки начнут войну за наследство
Цунода заменит Квята в "Alpha Tauri"?
Власти Аргентины позвали россиян в инвестиционные проекты
В Италии вводят комендантский час
Трамп заявил о победе на выборах
Победа Байдена ослабит рынок недвижимости России, считают риелторы
Популярное
Военные новости
Украина проводит учения по штурму и захвату Крыма

Украина инициировала военные учения по "штурму и освобождению Крыма". После окончания учений спецназ останутся "ждать приказа об атаке" на границе с Крымом...

Украина проводит учения по штурму и захвату Крыма
Последствия победы Байдена для России: первые прогнозы
Мир. Новости мира
Последствия победы Байдена для России: первые прогнозы
Общество
Малышева опровергла утверждение о "рабочем" артериальном давлении
Мир. Новости мира
На старт... Внимание... Выборы! В США завершена президентская гонка
Василий Амирджанов Талгат Таджуддин ответил хулителям Эммануэля Макрона Василий Амирджанов Усам Оздемиров Окно в Европу через водородную энергетику Усам Оздемиров Игорь Буккер Призрак убитой кинозвезды не дает покоя Игорь Буккер
Комментарии
Надо думать не о выборах в США, а развивать Россию
Трамп против Байдена: кто побеждает на выборах президента США
Связана ли Турция с атакой экстремиста в Татарстане
Агата Муцениеце собралась выходить замуж
Кто будет лидером американского майдана
Последствия победы Байдена для России: первые прогнозы
Надо думать не о выборах в США, а развивать Россию
Украинцам разрешили менять отчество
Сестры Хачатурян: кто виноват в конфликте
"Иначе будет плохо": западные ученые призвали срочно спасать демократию
Эксперты по терроризму в Европе объяснили причины теракта в Вене
Агата Муцениеце собралась выходить замуж
Агата Муцениеце собралась выходить замуж
Кто будет лидером американского майдана
Неутешительные прогнозы: доллар по 100 руб и безработица
Агата Муцениеце собралась выходить замуж
Агата Муцениеце собралась выходить замуж
У погибшей российской пенсионерки в Турции коронавирус не нашли
Россия укрепляется в мире, но теряет ближайшие страны
Агата Муцениеце собралась выходить замуж
Россия укрепляется в мире, но теряет ближайшие страны
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников