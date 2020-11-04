Скандальный закон о запрете абортов при обнаружении патологий плода "забуксовал" в коридорах польской власти.
Конституционный суд страны, который должен был вынести окончательное решение и "активировать" закон ещё 3 ноября, до сих пор хранит молчание.
Журналисты польских СМИ отмечают, что причина медлительности властей — массовые протесты против "нововведения", которые в ряде городов уже закончились стычками с полицией и ранеными. Сообщается о применении слезоточивого газа.
Возможно, власти страны поняли, что перегнули палку — законодательство Польши в отношении абортов и так считается одним из самых жёстких в Европе. На текущий момент известно о некой "дискуссии" — данные приводят журналисты "The Guardian".
"Идёт дискуссия, и было бы неплохо уделить некоторое время диалогу и поиску новой позиции в этой сложной и вызывающей эмоции ситуации", — приводят в СМИ слова главы канцелярии премьер-министра Михала Дворчика.
Украина инициировала военные учения по "штурму и освобождению Крыма". После окончания учений спецназ останутся "ждать приказа об атаке" на границе с Крымом...