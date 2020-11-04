Трамп заявил о победе на выборах

Президент США Дональд Трамп уверен, что побеждает на выборах главы государства.

По его словам, результаты голосования "феноменальные". Нынешний американский лидер уже готовится праздновать свою победу.

Трамп поблагодарил американцев за поддержку, а также заявил, что ему не нужны все штаты для победы.