Президент США Дональд Трамп уверен, что побеждает на выборах главы государства.
По его словам, результаты голосования "феноменальные". Нынешний американский лидер уже готовится праздновать свою победу.
Трамп поблагодарил американцев за поддержку, а также заявил, что ему не нужны все штаты для победы.
"Нам даже не нужны все эти штаты для победы", — отметил президент.
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