Нынешний президент США Дональд Трамп и кандидат на пост главы государства Джо Байден уверены, что побеждают на выборах.
Оба политика публикуют соответствующие посты на своих страницах в Twitter. На данный момент в США идёт подсчёт голосов.
"Мы на пути к победе на выборах, но надо еще потерпеть", — пишет Байден.
"Они пытаются украсть выборы. Мы никогда не позволим им это сделать. Большая победа!" — утверждает Трамп.
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