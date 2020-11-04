Нынешний президент США Дональд Трамп и кандидат на пост главы государства Джо Байден уверены, что побеждают на выборах.

Оба политика публикуют соответствующие посты на своих страницах в Twitter. На данный момент в США идёт подсчёт голосов.

"Мы на пути к победе на выборах, но надо еще потерпеть", — пишет Байден.

"Они пытаются украсть выборы. Мы никогда не позволим им это сделать. Большая победа!" — утверждает Трамп.