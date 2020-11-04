Большой разницы между победой Дональда Трампа и Джо Байдена на президентских выборах в США нет.

Такого мнения придерживается лидер "Справедливой России" Сергей Миронов.

"Я в отличие от представителей министерства иностранных дел более свободен в своих оценках: хрен редьки не слаще. Нам что Трамп, что Байден, к сожалению, они всегда будут придерживаться своих национальных интересов", — пояснил свою позицию политик.