Елена Лукаш: власти Украины отбирают у людей остатки прав

Власти Украины окончательно "ушли в отрыв" и хотят отобрать у населения последние остатки прав и свобод. Об этом рассказала бывший министр юстиции страны Елена Лукаш.

Заявление Лукаш подкреплено прогнозами: по мнению специалиста, в скором времени в Киеве введут новые тарифы на коммунальные услуги, увеличат штрафы и лишат людей ряда субсидий.

"Это целая система. Одна часть государственной власти поднимает цены, тарифы, делает невозможным проживание. Вторая тут же обеспечивает принудительные мероприятия — пеня, штраф, частный исполнитель, коллектор. Система фактической ликвидации любых остатков прав", — высказалась Лукаш.

Далее экс-министр отметила, что представители "Слуг народа" начали "танцевать бешеный канкан", и в идеале неплохо было бы завершить их "свидание" с креслами руководителей.