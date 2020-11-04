Трамп заявил о попытке "украсть выборы"

Президент США Дональд Трамп заявил, что у него пытаются украсть победу на президентских выборах. Американский лидер утверждает, что не допустит этого.

"Мы на большом подъёме, но они пытаются украсть выборы. Мы никогда не позволим им сделать это", — написал политик в Twitter.

Трамп настаивает на том, что голоса нельзя отдавать после закрытия избирательных участков.