Президент США Дональд Трамп заявил, что у него пытаются украсть победу на президентских выборах. Американский лидер утверждает, что не допустит этого.
"Мы на большом подъёме, но они пытаются украсть выборы. Мы никогда не позволим им сделать это", — написал политик в Twitter.
Трамп настаивает на том, что голоса нельзя отдавать после закрытия избирательных участков.
Украина инициировала военные учения по "штурму и освобождению Крыма". После окончания учений спецназ останутся "ждать приказа об атаке" на границе с Крымом...