Президент США Дональд Трамп заявил о "большой победе" на выборах, а также сообщил, что планирует провести выступление ночью.
"Я выступлю с заявлением сегодня позже ночью. Большая победа!" — написал политик в Twitter.
Напомним, в США проходят президентские выборы. На данный момент лидирует Джо Байден (41,45%). Дональд Трамп сокращает разрыв (39,41%).
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