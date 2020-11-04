Трамп собрался объявить о "большой победе" на выборах

Президент США Дональд Трамп заявил о "большой победе" на выборах, а также сообщил, что планирует провести выступление ночью.

"Я выступлю с заявлением сегодня позже ночью. Большая победа!" — написал политик в Twitter.

Напомним, в США проходят президентские выборы. На данный момент лидирует Джо Байден (41,45%). Дональд Трамп сокращает разрыв (39,41%).