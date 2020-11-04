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Выборы в США: пока лидирует Байден, но Трамп не сдаётся

Неожиданно начинает меняться ситуация на выборах в США: если ночью по московскому времени можно было говорить об уверенном лидерстве Байдена, то на 8 утра по столичному времени Трамп значительно "подтянулся" к конкуренту.

Выборы в США: пока лидирует Байден, но Трамп не сдаётся

По данным "Fox News", Трамп начинает быстро отыгрывать отставание по числу выборщиков: если ранее оно составляло около 70, то теперь - всего 19. Предварительные данные на 8 утра: 204 у Трампа и 223 у Байдена.

Самое важное: Трамп начинает побеждать в ключевых штатах, которые ранее были "неопределившимися": это Флорида, Техас и Пенсильвания.

Отметим, что многие специалисты начинают говорить о повторении победного сценария Трампа с прошлых выборов: в частности, стал доступен комментарий первого замглавы международного комитета Совфеда Владимира Джабарова.

"Похоже, что Трамп повторяет свой успех на президентских выборах, побеждая в ключевых штатах. Нужно учитывать и бюллетени, отправленные за кандидатов по почте.

Чем меньше будет разрыв между кандидатами, без уверенной победы хотя бы в 5-6%, тем больше вероятность беспорядков в США, на это заряжено американское общество", — высказался эксперт.

 

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