Выборы в США: пока лидирует Байден, но Трамп не сдаётся

Неожиданно начинает меняться ситуация на выборах в США: если ночью по московскому времени можно было говорить об уверенном лидерстве Байдена, то на 8 утра по столичному времени Трамп значительно "подтянулся" к конкуренту.

По данным "Fox News", Трамп начинает быстро отыгрывать отставание по числу выборщиков: если ранее оно составляло около 70, то теперь - всего 19. Предварительные данные на 8 утра: 204 у Трампа и 223 у Байдена.

Самое важное: Трамп начинает побеждать в ключевых штатах, которые ранее были "неопределившимися": это Флорида, Техас и Пенсильвания.

Отметим, что многие специалисты начинают говорить о повторении победного сценария Трампа с прошлых выборов: в частности, стал доступен комментарий первого замглавы международного комитета Совфеда Владимира Джабарова.