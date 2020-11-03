Тест на коронавирус министра экономики Грузии Натии Турнава показал положительный результат.
Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. По информации ведомства, чиновница лечится дома и чувствует себя хорошо.
"Министр чувствует себя хорошо и продолжает лечение дома", — сказано в сообщении пресс-службы.
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