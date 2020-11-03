В Вене скончался один пострадавший в ходе теракта, которого ранее срочно госпитализировали после стрельбы в центре города.
Об этом рассказал бургомистр Вены Михаэль Людвиг.
"Один человек скончался в венском госпитале, 10 человек выписаны. Еще 13 человек пока госпитализированы, трое из них в критическом состоянии. Четырех человек удалось стабилизировать", — добавил чиновник.
Украина инициировала военные учения по "штурму и освобождению Крыма". После окончания учений спецназ останутся "ждать приказа об атаке" на границе с Крымом...