Лавров объяснил, почему Россия объявила Тихановскую в розыск

Москва объявила в розыск экс-кандидата в президента Белоруссии Светлану Тихановскую в рамках выполнения Договора государств-участников СНГ о межгосударственном розыске.

Об этом рассказал министр иностранных дел России Сергей Лавров.