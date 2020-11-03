Москва объявила в розыск экс-кандидата в президента Белоруссии Светлану Тихановскую в рамках выполнения Договора государств-участников СНГ о межгосударственном розыске.
Об этом рассказал министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Объявление же в розыск Светланы Тихановской — это чисто правовой вопрос. Речь идет о выполнении Россией своих обязательств по Договору государств-участников СНГ о межгосударственном розыске лиц от 10 декабря 2010 года", — отметил глава МИД.
Украина инициировала военные учения по "штурму и освобождению Крыма". После окончания учений спецназ останутся "ждать приказа об атаке" на границе с Крымом...