Ответственность за человеческие жертвы из-за теракта в центре Вены несут политики, которые поддерживают мягкий подход к миграционной политике.

Об этом РИА "Новости" рассказал член Австрийской партии свободы Роман Хайдер.

"Левые политики, в том числе австрийские "консерваторы", которые заманили эту стаю в страну, хотя они знали, что подобное должно произойти, как и в других европейских странах … Эти благодетели — настоящие виновники, которые превратили некогда великолепный имперский город в кишащее криминалом Эльдорадо для негодяев со всего света", — пояснил политик.