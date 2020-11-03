Австрийская полиция провела задержание 14 человек в связи с терактом в центре Вены, в результате которого погибли четыре человек и ещё 22 получили ранения.
Силовиками было проведено 16 обысков. Об этом сообщили в министерстве иностранных дел Австрии.
Напомним, 2 ноября в шести разных местах в австрийской столице произошла стрельба. Одного из злоумышленников застрелили при попытке задержания.
Украина инициировала военные учения по "штурму и освобождению Крыма". После окончания учений спецназ останутся "ждать приказа об атаке" на границе с Крымом...