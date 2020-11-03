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Полиция Австрии задержала 14 человек по делу о теракте в Вене

Австрийская полиция провела задержание 14 человек в связи с терактом в центре Вены, в результате которого погибли четыре человек и ещё 22 получили ранения.

Силовиками было проведено 16 обысков. Об этом сообщили в министерстве иностранных дел Австрии.

Напомним, 2 ноября в шести разных местах в австрийской столице произошла стрельба. Одного из злоумышленников застрелили при попытке задержания.

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