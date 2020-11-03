Ранее российские СМИ сообщали о загадочной смерти пожилой россиянки на одном из турецких курортов.
74-летней пенсионерке стало плохо прямо в воде. Спасатели вытащили её на пляж, однако не успели спасти. Сейчас в Турции всех погибших проверяют на коронавирус. Проверка показала, что женщина была здорова, а причиной её смерти стало утопление.
"Подтверждаем смерть в результате утопления. Все летальные случаи проверяются на коронавирус. В данном случае он не был подтвержден", — сообщило РИА "Новости" со ссылкой на генконсульство РФ в Анталье.
Украина инициировала военные учения по "штурму и освобождению Крыма". После окончания учений спецназ останутся "ждать приказа об атаке" на границе с Крымом...