У погибшей российской пенсионерки в Турции коронавирус не нашли

Ранее российские СМИ сообщали о загадочной смерти пожилой россиянки на одном из турецких курортов.

74-летней пенсионерке стало плохо прямо в воде. Спасатели вытащили её на пляж, однако не успели спасти. Сейчас в Турции всех погибших проверяют на коронавирус. Проверка показала, что женщина была здорова, а причиной её смерти стало утопление.