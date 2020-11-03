Британский банкир поставил $5 млн на победу Трампа

Бизнесмен из Великобритании поставил на победу Дональда Трампа на выборах президента США рекордную сумму — 5 миллионов долларов.

Об этом сообщила газета The Sun. По информации издания, ставка была сделана с помощью букмекеров на острове Кюрасао в Карибском море.

Если Дональд Трамп победит на выборах, бизнесмен может получить около 15 миллионов долларов.