События, произошедшие в Вене, — не просто попытка террористической атаки или локальный конфликт, а "битва между цивилизацией и варварством". Именно так охарактеризовал ситуацию канцлер Австрии Себастьян Курц.
Курц выступил с заявлением, в котором отметил: нападение носило явно исламистский характер, а в основе были заложены "ненависть к фундаментальным ценностям общества".
В частности, террористы протестовали против западной модели жизни, а также демократии. Виновных, по словам Курца, обязательно найдут и накажут по всей строгости закона.
Напомним: ранее стали известны подробности об одном из нападавших. Им оказался 20-летний житель Вены, который родился и вырос именно в этом городе.
Отец и мать нападавшего родились в Северной Македонии, ранее террориста уже "брали на карандаш" в разведке страны. Дело в том, что он планировал поехать на войну в Сирийскую Арабскую Республику.
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