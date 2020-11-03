"Битва цивилизации и варварства": канцлер Австрии выступил с заявлением

События, произошедшие в Вене, — не просто попытка террористической атаки или локальный конфликт, а "битва между цивилизацией и варварством". Именно так охарактеризовал ситуацию канцлер Австрии Себастьян Курц.

Курц выступил с заявлением, в котором отметил: нападение носило явно исламистский характер, а в основе были заложены "ненависть к фундаментальным ценностям общества".

В частности, террористы протестовали против западной модели жизни, а также демократии. Виновных, по словам Курца, обязательно найдут и накажут по всей строгости закона.

Напомним: ранее стали известны подробности об одном из нападавших. Им оказался 20-летний житель Вены, который родился и вырос именно в этом городе.

Отец и мать нападавшего родились в Северной Македонии, ранее террориста уже "брали на карандаш" в разведке страны. Дело в том, что он планировал поехать на войну в Сирийскую Арабскую Республику.