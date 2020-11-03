На одном из турецких курортов пожилая россиянка скончалась загадочной смертью. 74-летней женщине стало плохо прямо на пляже городка Тюрклер-Махаллеси.
Когда женщина находилась в воде она потеряла сознание. Спасатели вытащили россиянку из воды, однако спасти не успели.
Сейчас врачи выясняют, может ли смерть женщины быть связана с коронавирусной инфекцией.
Более восьми десятков ученых из западных стран призвали к срочным мерам по спасению демократии. По их мнению, если этого не сделать, то впереди тяжелые дни.