Россиянка загадочно погибла на турецком курорте

На одном из турецких курортов пожилая россиянка скончалась загадочной смертью. 74-летней женщине стало плохо прямо на пляже городка Тюрклер-Махаллеси.

Когда женщина находилась в воде она потеряла сознание. Спасатели вытащили россиянку из воды, однако спасти не успели.

Сейчас врачи выясняют, может ли смерть женщины быть связана с коронавирусной инфекцией.