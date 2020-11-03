Британский бизнесмен поставил на Трампа 5 млн долларов

Пока весь мир следит за выборами в США, а политологи делают прогнозы, особо азартные люди рискуют и стремятся заработать на этом событии. Одну из крупнейших ставок — 5 млн долларов на победу Трампа — зарегистрировали в частной букмекерской конторе на Кюрасао.

В британское издание The Sun попали подробности ставки: журналисты пишут, что в случае победы азартный "фанат" получит 15 млн долларов. Ставку сделал некий крупный бизнесмен, предварительно проконсультировавшись у представителей команды Трампа.

"Слухи об этой ставке разошлись, и мы думаем, что это самая крупная ставка, когда-либо сделанная на политическое событие", — высказывают мнение букмекеры.

По словам экспертов в мире ставок, они бы выбрали Байдена, но люди упорно ставят на Трампа: в компании Ladbrokes подтвердили ставку в миллион.