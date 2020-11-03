Лукашенко назвал основную "белорусскую скрепу"

Александр Лукашенко высказался на модную сейчас тему "государственных скреп". По мнению лидера Белоруссии, для его страны таковой можно считать православную церковь.

Лукашенко отметил, что мир "потерял духовность", так что церковь стала важна как никогда. В разговоре с экзархом всея Белоруссии — митрополитом Минским и Заславским Вениамином Лукашенко отметил: власти всегда готовы "подставить плечо" церкви.

"С первых дней своего президентства я говорил и повторяю неустанно: церковь, особенно православная, — основная скрепа нашего государства. Это опора, один из основных стержней государства, идеологических, если хотите", — высказался Лукашенко.

В ответ Вениамин рассказал Лукашенко, что в церкви сильно волнуются за судьбу Белоруссии.