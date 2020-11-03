В Грузии ввели обязательный масочный режим, а также штрафы за его нарушение. Об этом сообщила министр регионального развития и инфраструктуры Майя Цкитишвили.
"На ношение маски в открытом пространстве будет действовать та же санкция и регуляция, которые распространяются и на закрытое пространство, — это штраф в размере 20 лари. Напомним, что это штраф, действующий на сегодняшний день", — пояснила чиновница.
Более восьми десятков ученых из западных стран призвали к срочным мерам по спасению демократии. По их мнению, если этого не сделать, то впереди тяжелые дни.