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Украинцам разрешили менять отчество

Верховная рада Украины одобрила законопроект, который позволяет украинцам менять отчество. За закон проголосовали 259 депутатов.

"Действующее на сегодняшний день законодательство Украины относительно свободно позволяет физическому лицу менять имя или фамилию. Однако в отличие от возможности изменить собственное имя и фамилию, действующее законодательство прямо не предусматривает право лица изменять по своему усмотрению своё отчество, чем нарушает требования вышеуказанных статей Конституции Украины", — сказано в законе.

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