Бывший сторонник Петра Порошенко Давид Жвания обвинил политика в организации на Украине государственного переворота.

"На Украине готовится государственный переворот. Готовится он давно, примерно с начала лета этого года. Но раньше это были во многом пустые разговоры. Теперь же, после местных выборов, все стало намного серьезнее. Я знаю, что заговорщики приняли решение действовать и у них есть четкий план", — утверждает Жвания.

"Дело в том, что я до сих пор поддерживаю отношения со многими людьми из окружения Порошенко. Там не только негодяи, многие вынуждены оставаться с ним по разным личным причинам. Но эти люди не разделяют маниакальной жажды власти Порошенко, они переживают за страну. Именно от них я получил эту информацию", — пояснил политик.