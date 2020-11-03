Нарышкин рассказал об отношениях с Помпео

Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин рассказал, что несколько раз встречался Майком Помпео ещё когда он был руководителем ЦРУ.

По его словам, их отношения нельзя назвать дружескими, однако они были "хорошими и конструктивными".