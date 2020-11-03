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Нарышкин рассказал об отношениях с Помпео

Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин рассказал, что несколько раз встречался Майком Помпео ещё когда он был руководителем ЦРУ.

По его словам, их отношения нельзя назвать дружескими, однако они были "хорошими и конструктивными".

"Что касается личных отношений, то должен сказать, что с Майком Помпео, когда он был довольно непродолжительное время, год-полтора, во главе Центрального разведывательного управления, отношения были вполне хорошими. Нельзя сказать, что они были товарищескими, но хорошими, конструктивными", — сообщил Нарышкин в интервью генеральному директору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселёву.

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