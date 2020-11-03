Отказ от российской вакцины, а также отсутствие должного контроля за соблюдением мер безопасности могут привести к критической ситуации на территории Украины. Глава Минздрава страны Максим Степанов призвал всех "готовиться к неизбежному".
Рассказывая о текущем положении дел, Степанов дал негативный прогноз: вторая волна будет очень сложной для страны. На текущий момент выздоравливают всего 40,8% пациентов — и это даже не "плато".
"Мы пришли к точке невозврата и близки к катастрофе. Ситуация быстро превращается из тяжёлой в катастрофическую, нам нужно готовиться к неизбежному. Легко пройти вторую волну невозможно", — высказался чиновник.
По словам Степанова, в стране нет "ответственного за борьбу с коронавирусом": нужно понимать, что победить болезнь можно только всем вместе.
"Победить коронавирус возможно только совместными усилиями. Наши усилия направлены на то, чтобы пережить эти испытания с минимальными потерями", — резюмировал Степанов.
Более восьми десятков ученых из западных стран призвали к срочным мерам по спасению демократии. По их мнению, если этого не сделать, то впереди тяжелые дни.