Глава Минздрава Украины: мы близки к катастрофе

Отказ от российской вакцины, а также отсутствие должного контроля за соблюдением мер безопасности могут привести к критической ситуации на территории Украины. Глава Минздрава страны Максим Степанов призвал всех "готовиться к неизбежному".

Рассказывая о текущем положении дел, Степанов дал негативный прогноз: вторая волна будет очень сложной для страны. На текущий момент выздоравливают всего 40,8% пациентов — и это даже не "плато".

"Мы пришли к точке невозврата и близки к катастрофе. Ситуация быстро превращается из тяжёлой в катастрофическую, нам нужно готовиться к неизбежному. Легко пройти вторую волну невозможно", — высказался чиновник.

По словам Степанова, в стране нет "ответственного за борьбу с коронавирусом": нужно понимать, что победить болезнь можно только всем вместе.