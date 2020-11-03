В Париже планируют вводить комендантский час

В связи с распространением коронавируса и проблемами, которые испытывает система здравоохранения Франции, власти страны задумались о введении комендантского часа.

По словам представителя правительства республики Габриэля Атталя, пока мера будет применена только к Парижу, далее возможно расширение до границ Иль-де-Франса. Детали ограничения уточняются, но уже известно, что оно согласовано властями страны и начнёт действовать с 21 часа по местному времени.

"Мы принимаем меры, направленные на сдерживание распространения коронавируса. Многие граждане их соблюдают, и для них невыносимо видеть, что другие не следуют этим правилам", — высказался Атталь.

Французы, впрочем, "карантинные" меры активно нарушают: только за прошлые выходные французская полиция выписала около 14 000 различных штрафов для любителей "побороться" с коронавирусом, нарушая закон.