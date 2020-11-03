Украина подошла к "точке невозврата" в ситуации с коронавирусом. Так министр здравоохранения Украины Максим Степанов прокомментировал рост заболеваемости.
Напомним, за прошедшие сутки суточный прирост новых заболевших в стране составил 8899 человек. Общее количество инфицированных составляет 411093 человека.
"Мы близки к катастрофе", — отметил министр.
Более восьми десятков ученых из западных стран призвали к срочным мерам по спасению демократии. По их мнению, если этого не сделать, то впереди тяжелые дни.